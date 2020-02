Coronavirus, positiva una turista bergamasca a Palermo

Milano, 25 feb. (askanews) - Primo caso di coronavirus in Sicilia. Una donna bergamasca in visita a Palermo dopo aver accusato sintomi influenzali ed essersi rivolta alla guardia medica, è stata sottoposta al tampone risultato positivo. Ora è ricoverata all'Ospedale Cervello mentre il gruppo di turisti con cui si trovava in vacanza è confinato qui nell'hotel Mercure, a tutti è stato fatto il tampone faringeo. Il gruppo era arrivato a Palermo prima che scoppiasse il picco dei contagi in Lombardia. La paziente per ora presenta solo leggeri sintomi influenzali, secondo quanto riferito dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.Intanto alcuni turisti lombardi hanno deciso di lasciare l'albergo dove la comitiva, di cui non fanno parte, è tenuta in quarantena.Il coronavirus dunque si allarga ad altre regioni italiane. Una circostanza da affrontare con una strategia comune, come ha sottolineato il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. "Evitiamo fughe in avanti, evitiamo sciocchi protagonismi, è un momento difficile ma non dobbiamo assolutamente aver paura che è il nostro peggiore nemico".