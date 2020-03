Roma, 31 mar. (askanews) - Il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, è risultato positivo al coronavirus. E' il primo porporato ad essere contagiato dal Covid-19. Il cardinale ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, e ha iniziato una terapia antivirale. Si trova all'Ospedale Gemelli e i suoi più stretti collaboratori sono in autoisolamento in via preventiva. "Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso", ha dichiarato De Donatis.