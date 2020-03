Coronavirus, sindaco Bergamo: presto in Fiera ospedale da campo

Roma, 18 mar. (askanews) - Nel giro di una settimana verrà allestito nei padiglioni della Fiera di Bergamo un ospedale da campo per alleggerire il lavoro degli ospedali della città sotto pressione per l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato in un video su Facebook il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.L'ospedale da campo, allestito dall'Associazione nazionale alpini, conterà circa 100 posti letto per pazienti sub-intensivi e potrà ospitare 250 persone che hanno bisogno di essere monitorate prima di essere dimesse."È un aiuto agli ospedali bergamaschi che sono allo stremo: poter avere uno sfogo di questo tipo potrà consentire di aumentare le cure per i malati più gravi", ha detto Gori. "La Fiera - ha chiosato il sindaco - tornerà ad essere un vanto del nostro territorio", una volta passata l'emergenza Coronavirus.