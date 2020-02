Coronavirus Veneto, Zaia: solo 98 contagiati, 50% asintomatici

Venezia, 27 feb. (askanews) - "Sì, è una bella notizia perché da oggi (27 febbraio) abbiamo un incremento limitato dei casi di contagiati, vengono dai tamponi fatti: su 5.300 tamponi abbiamo avuto solo l'1,8% di positivi, ma ricordo che dei 98 contagiati ad oggi, il 50% o anche più sono asintomatici, non hanno assolutamente nulla se non la positività e soprattutto non c'è quell'incremento esponenziale che si prevede per questo virus, quindi vuol dire che è tutto sotto controllo e questo ci fa ben sperare per tornare velocemente alla normalità": così il governatore del Veneto Luca Zaia, in un video postato sui social, fa il punto sulla situazione sull'emergenza coronavirus davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia).Zaia ha inoltre annunciato di voler riaprire le scuole da lunedì, come anche musei, teatri, cinema e chiese. L'ordinanza di chiusura non sarà infatti reiterata, ma serve l'ok definitivo del ministro della Salute Roberto Speranza.