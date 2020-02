Coronavirus, Zaia: tre casi confermano che virus è "ubiquitario"

Roma, 22 feb. (askanews) - É un uomo di 67 anni di Mira, in provincia di Venezia, residente a Dolo, sempre nel veneziano, il terzo contagio confermato di coronavirus in Veneto. Lo ha confermato il governatore della Regione, Luca Zaia, sottolineando che anche in questo caso, come nel caso dei due anziani di Vo' Euganeo, in provincia di Padova, non c'è stato alcun contatto con un portatore primario."Uno è di Mira, ricoverato prima a Mirano e poi in terapia intensiva a Padova. É un ulteriore caso, adesso vedremo anche i primi test fatti stanotte sui famigliari degli altri pazienti e il cerchio ristretto delle persone che li hanno frequentati, tra i quali i nostri dipendenti"."Questo caso è un altro caso di scuola, perché come gli altri due casi non c'è stato nessun contatto da un portatore primario, quindi io penso che si possa dire che questi tre casi che abbiamo avuto dimostrino che ormai questo virus influenzale, il coronavirus, sia ubiquitario, quindi come accade per le sindromi influenzali, te lo prendei e non sai da chi lo hai preso".