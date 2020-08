Courmayeur, ghiacciaio a rischio crollo: evacuata la val Ferret

Roma, 7 ago. (askanews) - Sfollate con urgenza 75 persone nella Val Ferret, in Val d'Aosta, a pochi chilometri dalla nota località turistica di Courmayeur. Una porzione di 500mila metri cubi del ghiacciaio di Planpincieux, a causa dei cambiamenti climatici, si è staccata dal corpo centrale e minaccia le abitazioni. L'inizio del movimento verso la valle dell'enorme blocco è stato immortalato in un video della Fondazione Montagna sicura che più volte aveva lanciato l'allarme sul possibile rischio.Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi ha firmato un'ordinanza per ordinare l'evacuazione dei residenti e dei turisti della zona ai piedi del Monte Bianco e per chiudere le strade al traffico. È stato allestito un centro di prima accoglienza al Palaghiaccio. In base ai nuovi rilievi si deciderà se prorogare l'ordinanza.