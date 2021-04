Covid, 10.404 nuovi casi: tasso positività crolla al 3,44%

Milano, 27 apr. (askanews) - Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Sars-Cov2 in Italia sono stati 10.404 nuovi casi. Un numero che rapportato agli oltre 300mila tamponi fa crollare il tasso di positività al 3,44%, una discesa del 2,4% rispetto al giorno prima. Il calo, seppur lento, come ha sottolineato più volte l'Iss, continua, segno che le restrizioni finora applicate hanno consentito di contenere il contagio.In totale il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è sceso di 101 unità, anche se in 24 ore si contano 177 nuovi ingressi. A livello nazionale l'occupazione del reparto più critico resta comunque oltre la soglia critica del 30%. Più respiro nei reparti di medicina generale che si fermano al 32% con una soglia considerata critica oltre al 40.Altissimo, ancora, il numero delle vittime: 373 in 24 ore che porta a 119.912 il numero dele persone morte per Covid-19 da inizio pandemia in Italia.