Covid, 12.030 nuovi casi e 491 morti: 11,61% tasso di positività

Roma, 14 dic. (askanews) - Sono 12.030 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia (-5.908 rispetto all'incremento di ieri) su oltre 103mila tamponi: un tasso di incidenza, dunque, dell'11,61%.I morti sono 491 (+7 rispetto a ieri), il totale delle persone decedute dell'inizio dell'epidemia in Italia è 65.011. Ieri i nuovi contagi erano stati 17.938 e i morti 484.Intanto il governo sta valutando la possibilità di intervenire per una ulteriore stretta natalizia. Il Cts ha fatto il punto sulla situazione e ha suggerito all'esecutivo di rafforzare le misure previste, anche con una forma di lockdown durante il periodo delle festività.