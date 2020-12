Covid, 17mila contagiati e 887 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 10 dic. (askanews) - Quasi 17mila contagiati nelle ultime 24 ore in Italia (16.999) e su oltre 170mila tamponi (171.586). Cala il tasso di positività (9,9%) rispetto a ieri, ma il numero dei morti continua ad essere elevato: oggi sono 887 i decessi.Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i guariti sono 30.099, (superato così il milione di guarigioni), in calo le terapie intensive di 29 unità e in calo anche i ricoveri (-565).Secondo il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo "ingiustificato" pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D'altra parte, gli ospedali sono ancora saturi, tant'è che ricoveri e terapie intensive restano sopra la soglia di saturazione in 15 regioni. E sono stati registrati ben 4.879 decessi in una settimana. Ora, con l'inverno alle porte, "l'imprevedibile impatto dell'influenza stagionale, l'imminente passaggio al giallo dell'intero paese e il legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo" si potrebbe verificare quella "tempesta perfetta che può innescare la terza ondata".