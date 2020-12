Covid 19, 12.756 contagi e 499 morti. I guariti sono 39.266

Milano, 9 dic. (askanews) - Nelle ultime 24 ore in Italia 12.756 contagi, 499 morti e 39.266 guariti. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute. Scendono le terapie intensive e i ricoveri: rispettivamente : -25 (per un totale di 3.320 intensive) e -428 ricoveri. Segnali che la situazione è in via di ridimensionamento mentre la regione Lombardia si avvia domenica a passare dal colore arancio a un più rassicurante giallo, secondo il suo governatore Attilio Fontana.I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 118.475 con un tasso di positività che rimane intorno al 10%: 10,8% (+0,8%).Ieri 8 dicembre il bollettino in Italia segnalava 14.842 contagiati, 634 morti e 25.497 guariti. Sempre ieri la Gran Bretagna iniziava la vaccinazione di massa.