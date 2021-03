Covid-19, 684mila vaccini Astrazeneca distribuiti dalla Difesa

Pratica di Mare, 11 mar. (askanews) - Arrivate nella serata dell'8 marzo 2021 all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma, hub nazionale per i vaccini della Difesa, 684mila nuove dosi del vaccino AstraZeneca sono state stoccate e poi smistate verso le varie destinazioni in tutta Italia. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, è iniziata la distribuzione nelle varie regioni italiane con i mezzi della Difesa nell'ambito dell'"Operazione Eos".Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus.