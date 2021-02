Covid-19, al via a Palermo le attività del primo hub vaccinale

Palermo, 24 feb. (askanews) - Ha preso il via, nel padiglione 20 dell ex Fiera del Mediterraneo di Palermo, l'attività del primo hub vaccinale della Sicilia; il primo dei nove hub vaccinali che saranno aperti nei prossimi giorni dalla Regione Siciliana negli otto capoluoghi di provincia restanti. Sono 100 complessivamente gli operatori - tra medici, infermieri e personale tecnico e amministrativo - a lavorare su due turni in 60 postazioni modulari.Il vaccino non sarà riservato solo a chi ha già compiuto 80 anni ma in Fiera saranno effettuate anche le vaccinazioni con AstraZeneca per le forze dell ordine e con Pfizier-Biontech, a completamento del personale socio-sanitario.Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci."Questa è una ulteriore tappa del piano di prevenzione e vaccinazione - ha spiegato - adesso speriamo che arrivino i vaccini. Tutto è pronto, se continuiamo secondo i piani concordati, potremmo alla fine dell'estate definire l'immunizzazione della stragrande maggioranza dei siciliani, non dipende da noi. Ringrazio la Protezione civile e tutti coloro che hanno lavorato, tutto è pronto per passare alla stagione delle speranza".Il primo over 80 a ricevere la dose è stato Vincenzo Agostino, padre del poliziotto Nino assassinato il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio a Villagrazia di Carini."Dobbiamo uscire da questa pandemia - ha detto - quindi dico a tutti: vaccinatevi. Vacciniamo tutti, persino i bambini, perché è impossibile avere questa 'peste', la dobbiamo sconfiggere con le regole, con i vaccini e le cure in modo tale da tornare a respirare nuovamente e ad abbracciare i nostri parenti e tutti quanti".