Covid-19, Borrelli: ora dobbiamo avere grande attenzione

Milano, 22 giu. (askanews) - "Abbiamo alle spalle un momento di grande difficoltà e abbiamo di fronte un periodo dove dovremo avere grande attenzione". A spiegarlo è stato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, aprendo la cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della Task force della Protezione Civile, a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Sanità Roberto Speranza."Dobbiamo continuare a fare attenzione e dobbiamo garantire grande impegno affinché il virus possa essere fermato e non possa proseguire con la diffusione - ha sottolineato Borrelli - vogliamo dire grazie ai nostri medici e infermieri. La risposta che abbiamo avuto" dal personale sanitario "è stata eccezionale, incredibile ed enorme come il grande cuore degli italiani. E sono tanti coloro che non hanno potuto partecipare. Avete dimostrato che le emergenze si superano con l'impegno di tutti".