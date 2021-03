Covid-19, dal 12 marzo vaccini in auto al Parco Trenno di Milano

Milano, 10 mar. (askanews) - Il Drive Through per i tamponi Covid situato presso il Parco Trenno di Milano, il più grande in Italia, sarà il primo a essere trasformato in polo Vaccinale della Difesa."Per vincere la battaglia contro il Covid - ha commentato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie".Dalla mattina di venerdì 12 marzo 2021, grazie alla collaborazione tra la Difesa e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Santi Paolo e Carlo" della Regione Lombardia, presso una linea del Drive Through del Parco Trenno inizieranno le vaccinazioni a favore della cittadinanza.L attività rientra nell ambito dell "Operazione Eos" della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze.