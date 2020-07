Covid-19, obbligo quarantena per chi arriva da Bulgaria e Romania

Roma, 24 lug. (askanews) - Quarantena obbligatoria all'arrivo in Italia per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, paesi che preoccupano particolarmente per il rapido aumento dei casi di Covid-19. E' la nuova ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, come ha annunciato con un post su Facebook.La stessa misura è già in vigore per tutti i paesi extra Ue ed extra Schengen ed è la prima volta, dalla riapertura delle frontiere, che viene applicata una norma del genere a due paesi europei."Il virus non è sconfitto e continua a circolare - ricorda Speranza - per questo occorre ancora prudenza e attenzione".I dati delle ultime 24 ore sono in calo rispetto a ieri: 252 i nuovi positivi in Italia, 5 i decessi e 350 i guariti. Ieri erano stati rispettivamente 306 e 10. Gli attuali positivi sono 198.192.