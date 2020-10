Covid-19, piazze off limits anche a Roma

Roma, 24 ott. (askanews) - Campo de Fiori deserta, piazza transennata e forze dell ordine in presidio; Piazza Trilussa a Trastevere stessa scena e atmosfera surreale: area presidiata dai militari e piazza inaccessibile.Un veloce viaggio nella roma del primo mini-lockdown trova a Via del Pigneto, zona Prenestina (Roma est) locali sbarrati e strade vuote.La sindaca Raggi infatti ha previsto alcune aree off limits per limitare il contagio da coronavirus. Si tratta di via del Pigneto, Campo de Fiori, piazza Trilussa, piazza Madonna de Monti e via Pesaro, chiuse dalle 21 nel weekend. Ma in tutta la Capitale l atmosfera richiama alla mente quasi quella di marzo, con poche persone in giro in centro. Un atmosfera davvero surreale.