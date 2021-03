Covid: 20.884 nuovi casi, 347 morti. Tasso positività al 5,8%

Roma, 3 mar. (askanews) - Crescono i contagi da Covid-19: 20.884 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, 347 i decessi secondo i dati del Ministero della Salute.Oltre 358.800 i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,8% rispetto al 5,15% del giorno precedente. In crescita anche le terapie intensive con 84 ingressi in più; e aumentano di 193 unità i ricoveri ordinari.Continua a preoccupare la Lombardia: Brescia la provincia più colpita con 1.325 nuovi casi. Segue Milano con 1.026 contagiati di cui 431 a Milano città. "Dati preoccupanti" li ha definiti il Coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, che, in conferenza stampa, a chi gli chiedeva se tutta la Regione si stesse avvicinando alla zona rossa, ha risposto: "A me sembra che sia tutta l'Italia, tranne la Sardegna, che si sta rapidamente, a passi lunghi, avvicinando a questa situazione. È ovvio che la Lombardia, essendo la Regione cardine di questo Paese ed avendo vissuto quello che ha vissuto nel corso del passato anno, è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni. Ma personalmente non sono più preoccupato per la Lombardia che per altre Regioni, è fuori discussione che si deve vaccinare".