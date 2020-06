Covid, a Roma 500 cene in dono agli operatori sanitari del Lazio

Roma, 23 giu. (askanews) - A Piazza Navona tutto è pronto per ripartire e lo si fa con un gesto significativo: 500 cene in dono agli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel Lazio. È l'iniziativa di quattro ristoranti simbolo della celebre Piazza: il Tre Scalini Piazza Navona 28, il Panzirone, il Domiziano e l'Antica Trattoria.Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge il gruppo dei quattro locali: "Abbiamo pensato di dare il nostro contributo a questi veri eroi, gli operatori sanitari del Lazio, offrendo 500 pasti. Veri eroi di questa situazione".Nei quattro locali si potranno gustare le migliori ricette della tradizione romana: primi piatti unici (come amatriciana, carbonara e cacio e pepe); secondi piatti tipici (come la coda alla vaccinara, la trippa e i piatti a base di pesce), oltre alla vera pizza romana. E poi c'è il Tartufo Tre Scalini Piazza Navona 28, l'originale: un dolce che racconta la Roma della Dolce Vita, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato da personaggi di fama internazionale, che spesso tornano appositamente per degustarlo."Il nostro sogno è riportare i romani a Piazza Navona - spiega Mauro Pizzuti - fargli capire che in questi locali, che hanno fatto la storia di una delle Piazze più belle del mondo, si offre grande qualità a prezzi accessibili per tutti, con i prodotti a km zero tipici del Lazio. Noi siamo qui, pronti a ripartire, pronti a metterci alla prova ancora una volta, pronti a metterci la faccia. Dateci fiducia".Al fianco dei ristoranti di Piazza Navona per promuovere l'iniziativa anche lo chef televisivo Alessandro Circiello. "In questi giorni abbiamo riaperto la Scuola di Cucina del Tre Scalini Piazza Navona 28, nata per accogliere turisti italiani e internazionali al fine di presentare al meglio la cucina italiana e il made in italy 100%".Le 500 cene riservate agli operatori sanitari del Lazio saranno disponibili a partire dal prossimo venerdì 26 giugno, giorno della riapertura ufficiale dei 4 storici locali. Si potrà prenotare il relativo voucher scrivendo al seguente indirizzo: 500cene@navonagroup.it