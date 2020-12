Covid, a Seoul migliaia in fila per i test dopo aumento dei casi

Milano, 17 dic. (askanews) - Migliaia di persone in fila a Seoul per eseguire un tampone. In Sudcorea le autorità stanno aumentando gli sforzi per frenare l'epidemia dopo l'aumento dei casi che sono circa poco più di 1.000 al giorno. Numeri che generano preoccupazione in un Paese che per un periodo sembrava aver sconfitto il virus.