Covid, Ad AstraZeneca: nostro vaccino costerà pochi euro a dose

Roma, 26 nov. (askanews) - In esclusiva a L'Aria che Tira, su La7, parla Lorenzo Wittum, AD di AstraZeneca: "Il nostro vaccino costerà pochi euro a dose e si conserva tra i 2 e gli 8 gradi". "Il vaccino non si conserverà a casa, ma negli ambulatori che le Regioni e il ministero decideranno. Il nostro vaccino si conserva tra i 2 e gli 8 gradi, come i vaccini anti-influenzali. Costerà pochi euro a dose, il solo costo industriale perché abbiamo deciso di rinunciare al profitto su questo vaccino durante la fase della pandemia. Non sono state prese scorciatoie. Dobbiamo lasciare il tempo alle autorità per fare il loro lavoro".