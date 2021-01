Covid, Anelli (Fnomceo): vaccinare subito anche gli odontoiatri

Milano, 15 gen. (askanews) - Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, fa un appello a vaccinare subito contro il Covid-19 tutti i medici e soprattutto anche gli odontoiatri che corrono ogni giorno grandi rischi:"I medici di base si stanno vaccinando, anche i collaboratori, gli infermieri se ci sono negli studi ma c'è un grosso problema con i medici liberi professionisti - ha detto - le vaccinazioni per loro sono iniziate solo in alcune Regioni, molto poche, e c'è un problema anche per gli odontoiatri che hanno un elevato livello di rischio e devono essere vaccinati: chiediamo ai governatori precise indicazioni per sottoporli a vaccinazione".