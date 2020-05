Covid, Arcuri su polemica prezzo mascherini: resta 0,61 cent

Roma, 12 mag. (askanews) - "Il prezzo delle mascherine chirurgiche è a 0,50 centesimi più Iva e cioè 0,61 centesimi. E' e resterà quello, se ne dovranno fare una ragione speculatori e categorie simili. La speculazione non c'è più e non tornerà". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, ribattendo alle polemiche sul prezzo delle mascherine."I cittadini che vanno in un supermercato comprato la mascherina al prezzo giusto, nè basso nè alto. Un prezzo che garantisce un accettabile margine a chi la produce e a chi la distribuisce ma che annienta la speculazione e attiva la doppia morale, purtroppo. Non sarà la prima nè l'ultima volta e andiamo avanti".