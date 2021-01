Covid, Arcuri: tra pochissimo inizieremo a vaccinare gli over 80

Roma, 15 gen. (askanews) - "Inizieremo la vaccinazione per le persone più fragili. Iniziamo tra poco la seconda tornata di vaccinazione che riguarderà le persone che hanno più di 80 anni". Lo ha detto in conferenza stampa il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri.Quanto a chi dovrà effettuare le vaccinazioni, il commissario Arcuri ha spiegato:"Crediamo necessario il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in una cornice nazionale, e poi in una dimensione regionale una ulteriore esplicitazione. Le strutture sanitarie regionali, il rafforzamento con chi ha risposto al nostro appello, i medici di base e i pediatri. Più avanti coinvolgeremo anche i farmacisti"."Intanto abbiamo preso atto che sia l'Ema, che l'Aifa, hanno statuito che ogni fiala del vaccino Pfizer contiene 6 dosi e non più 5 e dalla prossima settimana considereremo un must questa prescrizione. Ogni fiala conterrà e dovrà produrre una somministrazione di 6 dosi e così la contabilizzeremo", ha annunciato Arcuri.