Covid, Arcuri: vaccino gratuito per tutti, obbligo per nessuno

Roma, 3 dic. (askanews) - "Il vaccino sarà gratuito per tutti, obbligatorio per nessuno" . Lo ha chiarito il commissario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri, in conferenza stampa."In questo momento - ha detto - tutto il mondo aspetta l'esito dei processi di certificazioni delle autorità competenti negli Usa, Europa e Italia, gli attori che devono autorizzare o no l'immissione in commercio dei vaccini. In questo momento nessun vaccino ha superato definitivamente questo processo di certificazione, che pure è stato diligentemente accelerato per uscire da questa tragedia.L'ente di certificazione europea ha comunicato che è probabile che il 29 dicembre prossimo si concluda la certificazione del vaccino Pfizer e entro il 12 gennaio quella di Moderna. Se questo sarà, come auspichiamo, a partire dall'ultima decade di gennaio sarà possibile in Italia la campagna di vaccinazione di massa che abbiamo preparato".