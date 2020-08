Covid, Briatore dimesso: "Non vi avvicinate o vi attacco tutto"

Roma, 29 ago. (askanews) - "14 giorni passano veloci" ha scritto su Instagram Flavio Briatore. Un messaggio per il figlio Nathan Falco, che non potrà vedere fino al termine della quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus.Il patron del Bilionaire è stato dimesso dal San Raffaele di Milano e in un altro video condivido sul suo profilo, mostra il suo arrivo in auto nella villa di Daniela Santanché, sua amica, in cui trascorrerà la quarantena. Assalito da fotografi e cameraman, davanti al cancello, assicura di stare bene: "Non vi avvicinate eh, guardate che vi attacco tutto"."Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare", recitava l'ultimo bollettino del San Raffaele.