Roma, 27 ott. (askanews) - "Oggi ci troviamo in una situazione diversa rispetto a marzo. Allora eravamo noi a fare da battistrada per gli altri Paesi, oggi sono i Paesi vicini a fare da battistrada rispetto a noi e li osserviamo con attenzione per capire dove potrebbe andare l'epidemia se non mettessimo in atto determinati interventi". Così, il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa al Ministero della Salute sull'epidemia da coronavirus.