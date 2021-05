Covid, deciso miglioramento epidemiologico in Italia: rt a 0.78

Milano, 21 mag. (askanews) - "Migliora la situazione epidemiologica, il tasso di incidenza scende intorno a 70 casi per 100mila abitanti, anche l'RT è attorno a 0,78". Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza ha riassunto la situazione della pandemia in Italia nell'ultima settimana. "Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive e area medica siamo attorno al 19% ben al di sotto soglia critica", ha aggiunto.Il miglioramento è dovuto "soprattutto alle misure prese nei mesi scorsi" ma anche all'effetto della vaccinazione, e "dato che stiamo andando incontro ad un periodo di graduali aperture", Rezza invita alla prudenza nei comportamenti individuali.