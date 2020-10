Covid, generatori di neve per sanificare cabinovie impianti sci

Roma, 13 ott. (askanews) - Un sistema di igienizzazione e disinfezione efficiente ecompletamente automatico per gli impianti di risalitacontribuirà a garantire lo svolgimento della stagione sciisticain completa sicurezza. A sviluppare la soluzione è stataDemaclenko, (società del Gruppo High Technology Industries) cheha trasformato un generatore di neve in un vero e proprio sistemamobile di igienizzazione.Dopo la disinfezione delle strade dell'Alto Adige in pienapandemia da Covid-19, l'azienda di Vipiteno in pochissimo tempoha nuovamente diversificato l'utilizzo di alcuni suoi prodottiper rispondere a un'esigenza, quella sanitaria, che negli ultimimesi è diventata primaria.Il sistema di disinfezione ha dato prova della sua validità inparticolare nella sanificazione di cabinovie chiuse. Nell'areasciistica di Plose, a Bressanone, il sistema è stato utilizzatogià quest'estate. Nei giorni scorsi il sistema è stato presentatoanche sul ghiaccio austriaco dello Stubai, vicino a Innsbruck,dove la stagione sciistica ha già avuto inizio."Basandoci sul nostro know-how nel campo dell'innevamento e sulletecnologie e risorse già a nostra disposizione, già a marzoabbiamo avviato diversi test per svolgere procedure didisinfezione con i generatori di neve", spiega Andreas Lambacher,CEO di Demaclenko. "E in poche settimane abbiamo sviluppato unsistema di disinfezione automatico, con un ventilatore speciale,che consente la nebulizzazione uniforme del liquido disinfettantein dosi precise".Alessandro Marzola, amministratore delegato di Plose Ski SpA,guarda con ottimismo alla prossima stagione invernale esottolinea: "Come gestore, per me la massima priorità è garantirei più elevati standard di igiene e sicurezza per i nostri ospiti.Per questo motivo abbiamo optato per la soluzione di Demaclenko.Ci siamo trovati molto bene con questo sistema e siamo attrezzatial meglio per quanto riguarda l'attuazione delle direttive disicurezza nelle nostre cabinovie. Il vantaggio principale è ilfunzionamento completamente automatico del sistema: ciò comportaun notevole alleggerimento del team, dato che non dovremodedicare risorse esclusivamente a questa mansione né dovremoarrestare l'impianto per la disinfezione. Inoltre, la procedurastandardizzata garantisce un risultato sempre uguale".