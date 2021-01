Roma, 7 gen. (askanews) - Il tasso di contagio risale e schizza al 14,8%: sono 18.020 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 414 i decessi. Un dato, quest'ultimo, che porta a 77.291 il numero dei morti nel nostro paese da inizio pandemia.I tamponi effettuati sono stati oltre 121mila, 55mila in meno di ieri quando erano stati 178mila. Il tasso di positività sfiora il 15%, tre punti e mezzo in più del 6 gennaio, quando si era attestato all'11,3%.