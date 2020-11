Covid, Iss: in un mese 12.904 morti e 800.953 casi

Roma, 30 nov. (askanews) - 12.904 morti e 800.953 positivi al Covid-19 in Italia solo nell'ultimo mese, secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità sull'epidemia in corso; 48 anni l'età media dei casi positivi; il 48,3% di contagiati sono maschi e il 51,7% femmine.Nel dettaglio l'11,1% dei positivi è tra gli under 18, il 44,3% nella fascia di età 19-50 anni, il 29,1% nella fascia 51-70 e il 15,5% tra gli over 70.22.712 i casi di coronavirus tra gli operatori sanitari negli ultimi 30 giorni. 11.593 solo in due settimane, dal 9 al 22 novembre.Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati diagnosticati 66.618 casi tra gli operatori sanitari, il 4,6% del totale; 221 i medici morti, 50 gli infermieri.