Covid, l'Italia torna in zona arancione ma per poco: cosa cambia

Roma, 28 dic. (askanews) - Dopo diversi giorni in zona rossa, l'Italia diventa tutta arancione, ma solo fino al 31 dicembre, quando partirà la nuova stretta per Capodanno e torneranno maggiori limitazioni.Le regole della zona arancione resteranno in vigore fino al 30 dicembre compreso e varranno per il 4 gennaio. Aperti i negozi fino alle 21, compresi i parrucchieri; restano chiusi invece al pubblico bar e ristoranti ma con la possibilità del servizio d'asporto o a domicilio. Riapriranno dal 7 gennaio.Ci si potrà spostare nel proprio Comune senza bisogno di autocertificazione, fra le 5 e le 22, resta quindi in vigore il coprifuoco, e sarà possibile anche fare visita a amici e parenti.Una sola volta al giorno si potranno anche raggiungere parenti o amici in un Comune diverso dal proprio, ma solo all'interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone, portando comunque con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.Inoltre, chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti potrà spostarsi liberamente entro i 30 km, salvo verso i capoluoghi di Provincia. Sì alle passeggiate e all'attività all'aperto, anche in parchi e giardini pubblici ma sempre nel rispetto delle misure di precauzione e del divieto di assembramento.