Roma, 21 apr. (askanews) - Nuova protesta davanti a Montecitorio contro le restrizioni anti Covid e per le riaperture. "Vaccini sì, obbligo no", "Libertà di scelta", "La scuola si fa in classe", le scritte sui cartelli dei manifestanti, un centinaio, molti senza mascherina."Libertà, libertà", lo slogan più urlato. In piazza ristoratori e cittadini dubbiosi sui vaccini. Blindata tutta l'area intorno a Montecitorio e a Palazzo Chigi.