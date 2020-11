Covid, Ricciardi avverte: negli ospedali una tragedia annunciata

Roma, 9 nov. (askanews) - "La situazione è drammatica, a volte tragica ed è in continuo peggioramento e necessita di assoluti interventi rapidi". Così Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, ospite a Che tempo che fa su Rai3."Bisogna che ci uniamo tutti quanti, politica nazionale, politica regionale, cittadini, professionisti, per affrontare questa che si profila come una tragedia nazionale, di persone che non possono essere curate di Covid, di persone che non possono essere curate per malattie cardiovascolari. La mortalità di infarto acuto del miocardio e di ictus è aumentata giù del 10%, il Prof. Mantovani parlava delle persone malate di cancro... È una tragedia nazionale annunciata, per un virus che si muove con una rapidità enorme e che non ha bisogno di perdite di tempo ma di una catena di comanda e di comunicazione unica. Fortunatamente i 21 indicatori sono importanti perché dà automatismi decisionali basati su evidenza scientifica ed evita di far perdere tempo".Video integrale su www.raiplay.it