Covid, Speranza: stop a scuola in presenza nelle zone rosse

Roma, 2 mar. (askanews) - In zona rossa tutte le scuole saranno in didattica a distanza. Lo ha chiarito il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando la firma da parte del presidente Draghi del nuovo Dpcm."Didattica a distanza - ha sottolineato il ministro - anche per le scuole nei territori dove il tasso di incidenza su 100mila abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250"."Le misure disposte sono necessarie e importanti. Misure che possono metterci nelle condizioni di governare questa curva del contagio: seguiremo con la massima attenzione e valuteremo giorno per giorno l'andamento", ha concluso Speranza."Siamo ancora - ha ribadito - in una fase epidemiologica che non può essere sottovalutata ma abbiamo davvero bisogno del contributo di tutti i cittadini: il comportamento delle persone è essenziale".