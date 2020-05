Covid e stress, Lazzari (Ordine Psicologi): relazioni a rischio

Roma, 25 mag. (askanews) - Il 40% della popolazione dimostra un disagio psicologico in seguito al lockdown e la fase 2 della ripartenza si apre tra timoni e disagi. E' quanto emerge dallo "stressometro", indagine realizzata dall'Ordine nazionale degli psicologi insieme all'Istituto Piepoli, per misurare il grado di stress della popolazione italiana in tempo di coronavirus.Come spiega David Lazzari, presidente Nazionale dell'Ordine degli Psicologi: "Lo stressometro è una rilevazione che il consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologici fa per esaminare nella popolazione italiana il livello di stress. Ciò che abbiamo rilevato è un aumento importante dei livelli di stress, in relazione soprattutto al tema del lockdown. Adesso le motivazione dello stress sono cambiate e sono legate ai timori della ripartenza, alle paura legate allo stare in mezzo agli altri in una situazione in cui c'è ancora una diffusa paura in relazione alla convivenza alla socialità".Dall'indagine risulta che per l'80% degli intervistati il Covid influisce molto sul normale stato di stress, che è aumentato per il 63% degli uomini e per il 71% delle donne, mentre la fascia di età che ne risente maggiormente è quella tra i 35 e i 54 anni. "Si attesta intorno al 40-43% il numero della popolazione che ha manifestato varie forme di disagio psicologico, questa pandemia ha sicuramente accentuato i problemi tra le persone che già le avevano e ne ha create di nuove. È molto importante intercettare queste forme di disagio per impedire che si trasformino in malattie fisiche o psichiche vere e proprie ma anche che danneggino la performance relazionale, sociale, lavorativa delle persone".Dal presidente degli psicologi un appello al governo: "Quello che chiediamo è che vengano inserite delle norme, vengano potenziati i servizi psicologici delle aziende sanitarie, potenziale il settore della medicina generale, e poi la possibilità di dare dei bonus alle fasce con reddito più basso e a rischio di problematiche psichici per accedere a interventi immediati".L'Ordine nazionale degli psicologi ha all attivo la campagna nazionale psicologionline: 9000 professionisti su tutta Italia (consultabili sul sito Psy.it), si sono messi a disposizione gratuita per aiutare i cittadini nella ripartenza. Consulenze, supporto psicologico e consigli anti stress per lasciarsi alle spalle la paura e la drammaticità del periodo Covid e capire come rituffarsi nella vita normale senza stress.