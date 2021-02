Cupra festeggia 3 anni con edizione limitata Formentor da 390CV

Milano, 22 feb. (askanews) - Cupra, il brand sportivo creato tre anni fa da Seat, chiude il 2020 in crescita dell'11% con 27.400 macchine vendute, e rilancia con il piano Boost 2021 che punta sull'elettrificazione per raddoppiare le vendite dal 5 al 10% del totale del gruppo e raggiungere un miliardo di euro di ricavi. "Sono passati tre anni da quando siamo partiti con Terramar e un piano molto ambizioso. Qualcuno pensava che eravamo matti. Il compito era enorme: creare un brand autonomo in una fase difficile per il settore auto. Noi abbiamo visto il potenziale del progetto basato su design e performance", ha dichiarato, il presidente di Seat e Cupra, Wayne Griffiths.Per festeggiare i suoi tre anni di vita, Cupra ha deciso di puntare su una versione esclusiva in soli 7mila esemplari del suo suv supersportivo che arriverà nell'ultimo trimestre 2021: la Formentor VZ5 con motore 5 cilindri 2.5 turbo Tfsi da 390 CV (480 Nm di coppia) e cambio Dsg 7 rapporti, per uno 0-100 in 4,2 secondi mentre la velocità limitata a 250 km/h. Aggressiva la linea con 4 terminali di scarico color rame e cerchi da 20 che lasciano intravedere le pinze freno a 6 pistoncini Akebono da 18 pollici.Sul fronte dell'elettrificazione il piano Boost 2021 di Cupra, che in tre anni ha venduto 65mila macchina, prevede il lancio di 6 nuovi modelli ibridi plug-in e due full electric: Formentor e Born. La Cupra Born ha una batteria da 77 kWh per un'autonomia, secondo la casa, superiore ai 500 km.