Milano, 31 mar. (askanews) - "La Lombardia ha un sesto dei cittadini italiani e nell'ambito dei 500mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale e importantissimo. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi in Lombardia, come nelle altre regioni importanti, quei 500mila faticheranno ad arrivare". Lo ha dettoil capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, in un incontrocon i giornalisti in Fiera Milano