Da Milano a Napoli, alle 18 cala la serranda di bar e ristoranti

Roma, 27 ott. (askanews) - Bar e ristoranti chiusi alle 18 nel primo giorno in cui è entrato in vigore il Dpcm del 24 ottobre, che ha decretato la parziale chiusura dei locali; i bar sono obbligati ad abbassare le serrande alle 18, prima dell'aperitivo; dalle 18 alle 24 i ristoranti possono effettuare solo l'asporto o il delivery.Quartieri della movida di Roma e Milano, rispettivamente San Lorenzo e Piazza Bologna o i Navigli, lunedì 26 ottobre 2020 appaiono semideserti, mentre regna un'atmosfera di sconforto generalizzata. Dopo le 18 tavolini vuoti anche a Napoli, al Gambrinus, e a Venezia, in Piazza San Marco, come allo storico bar Florian. Scene simili nei locali dove si beve lo spritz a Campo Santa Margherita e Campo Santo Stefano.