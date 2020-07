Dal noir di Roberto Costantini 240mila euro per lo Spallanzani

Roma, 23 lug. (askanews) - Un romanzo scritto in una notte del lockdown: "Anche le pulci prendono la tosse" di Roberto Costantini - di cui vediamo le immagini del book trailer - è un giallo che racconta come le vite dei protagonisti siano stravolte dal coronavirus nei mesi difficili che tutti noi abbiamo passato.Ma è anche un gesto per la ricerca: Costantini, docente e dirigente della LUiss Guido Carli, ha devoluto i diritti d'autore alla campagna "Un aiuto contro il coronavirus" di Corriere, la7 e Gazzetta dello Sport. Un contributo da 240mila euro che va a finanziare l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, epicentro della lotta al virus nella capitale. Il denaro supporterà lo studio di terapie immunomodulanti per i pazienti di Covid-19.Per Marta Branca, direttore generale dello Spallanzani, la raccolta fondi di RCS e quindi la donazione di Costantini rappresentano" un contributo fondamentale perché l'Istituto continui il suo impegno nella lotta e nella ricerca".Il romanzo noir di Costantini edito da Solferino si trova in libreria, nelle edicole e anche online.