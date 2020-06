Del Corno: a Milano la cultura riparte, un passo alla volta

Milano, 18 giu. (askanews) - "Io credo che la temperatura della città sia stata ben identificata da una campagna del Comune di Milano che ci ha invitato a procedere un passo alla volta. E quindi anche le istituzioni culturali stanno camminando un passo alla volta, con cautela, con attenzione, ma al tempo stesso con grande determinazione". Lo ha detto, commentando l'andamento delle riaperture di musei e istituzioni culturali in città l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, a margine della presentazione della mostra sulla fotografa Inge Morath al Museo Diocesano."Abbiamo capito che il distanziamento fisico non deve diventare distanziamento sociale - ha aggiunto Del Corno - e anzi che la cultura può essere uno straordinario strumento per promuovere il riavvicinamento sociale, dopo tre mesi passati in questa condizione forzata, ma necessaria di isolamento, si riprende il contatto e la relazione attraverso le forme della cultura: le mostre, gli spettacoli, le iniziative culturali".