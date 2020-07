Denunciata per riciclaggio la compagna 70enne di Maurizio Sacchi

Ancona, 3 lug. (askanews) - La Guardia di Finanza di Osimo, in provincia di Ancona, ha denunciato per riciclaggio la compagna 70enne di Maurizio Sacchi, 65enne anconetano, celebre commerciante internazionale di diamanti, già coinvolto in precedenti casi di presunte frodi milionarie anche ai danni di personaggi famosi e finito, per questo, nel mirino della trasmissione televisiva "Le Iene".Le Fiamme gialle avrebbero individuato movimenti di denaro sospetti per 10 milioni e mezzo di euro, di presunte provenienza illecita, probabilmente frutto delle possibili truffe sulla vendita dei diamanti, fatti rientrare in Italia dall'estero tramite sofisticate modalità finanziarie che facevano capo alla compagna di Sacchi, con una serie di trasferimenti di denaro fra banche e fiduciarie in Nuova Zelanda, Inghilterra, Stati Uniti e Lussemburgo.Una volta ripuliti con il meccanismo del cosiddetto "prestito a se stesso", i soldi sono rientrati in Italia e utilizzati per acquistare una villa dal valore di 2 milioni e mezzo di euro e per sanare pendenze con il fisco per 7 milioni di euro tramite un "ravvedimento operoso".I finanzieri però hanno voluto proseguire le indagini e, sulla base delle evidenze, la Procura ha disposto il sequestro alla donna di 2 milioni e mezzo di euro, cautelando anche la villa appena acquistata.