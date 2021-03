Disabilità e Covid, l'appello dei genitori caregiver: vaccinateci

Roma, 3 mar. (askanews) - Genitori caregiver, madri e padri che ogni giorno, ogni ora, si prendono cura dei loro figli che da soli non possono stare perchè hanno una disabilità, si stanno chiedendo come fare per sbloccare un'attesa che pagano svegliandosi ogni giorno con la paura che ferma in gola le stesse, costanti, domande: come proteggiamo i nostri figli dal Covid? Se noi ci ammaliamo di Covid chi si prenderà cura dei nostri figli? Adesso c'è il vaccino ma stanno ancora aspettando. Elena Patrizia Improta, madre di Mario, presidente dell'Associazione Oltre lo sguardo, Irene Gironi Carnevale, madre di Tommaso, Astrid Moritz, madre di Sebastian e presidente dell'Associazione I guerrieri di Castelnuovo di Porto, Loredana Fiorini madre di Davide e presidente dell'Associazione Hermes di Torre Maura, Silvia Leuzzi madre di Dario, Sara Tesciuba mamma di Mayer, Viola Vitali mamma caregiver e Fabrizio Gamba, padre caregiver, sono alcuni dei genitori che hanno rivolto un appello perché il vaccino anti-Covid arrivi presto. Un appello che Askanews ha raccolto.