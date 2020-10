Dpcm Covid, Sileri: passo avanti per garantire nostra libertà

Roma, 5 ott. (askanews) - "E' prevedibile un aumento dei contagi che continueranno a salire. Finchè i contagi aumentano lentamente e il Servizio Sanitario Nazionale non è sotto pressione è tutto sotto controllo. Sicuramente serve un aggiustamento in itinere. Vi sarà un Dpcm, al momento aspettiamo la sua lavorazione prima di anticipare quello che può esserci o non esserci. Però è necessario fare un passo avanti per continuare a garantire la libertà di ognuno di noi".Lo ha sottolineato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi alla presentazione del nuovo dipartimento di Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell'Ospedale San Carlo di Nancy a Roma ed al successivo workshop online dedicato alla chirurgia bariatrica laparoscopica."Non vogliamo lockdown, non vi saranno lockdown con i numeri attuali - ha proseguito Sileri - però la situazione va tenuta più sotto controllo perchè tutti i vantaggi, grazie ai sacrifici che gli italiani hanno fatto in questi mesi, non possano essere vanificati".