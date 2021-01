Effetto Covid su etichette prodotti: claim su igiene e salute

Milano, 22 gen. (askanews) - Gli effetti del Covid sono evidenti anche sulle confezioni dei prodotti del largo consumo, food e non food. Come emerge dall'elaborazione dei dati dell'ottavo Osservatorio Immagino di GS1 Italy su oltre 115 mila prodotti, venduti in supermercati e ipermercati italiani, in etichetta è ormai comune leggere claim collegabili alle nuove esigenze dettate dalla pandemia. L'efficacia nel rimuovere germi e batteri, la capacità di rinforzare il sistema immunitario, la presenza di vitamine con proprietà benefiche, sono alcuni dei messaggi che nel 2020 ci siamo abituati a leggere e che spesso hanno indirizzato nelle scelte d'acquisto.In particolare, in questa edizione dell'Osservatorio, focalizzata proprio sugli effetti della pandemia sul largo consumo, l'evoluzione dei claim e delle informazioni presenti sulle confezioni è messa in relazione alle vendite in supermercati e ipermercati. Vendite che per l'intero basket di prodotti analizzati a giugno 2020 si attestavano a circa 37,6 miliardi di euro, pari all'82,1% del sell-out totale di ipermercati e supermercati.Restringendo il campo ai panieri, food e non food, dei prodotti con claim riconducibili alla pandemia, si osserva una crescita positiva delle vendite: nel caso dell'alimentare, i 950 prodotti individuati sono, infatti, cresciuti nel 2020 del 5,3%, grazie all'incremento della domanda, mentre il sell-out dei 647 prodotti del paniere non food è cresciuto di +27%.Ma dall'analisi condotta dall'Osservatorio Immagino emergono anche altre 10 tendenze di consumo, che vanno dalla promozione dell'italianità al free from, passando per intolleranze, indicazioni di lifestyle come vegetariano, vegano, biologico, per citare alcuni esempi nel comparto food, o la cura della persona e della casa green per il non food.Proprio il green è un tema sempre più presente nella comunicazione sui packaging del largo consumo. La sostenibilità, infatti, è approdata sulle confezioni di quasi il 21% dei prodotti monitorati dall'Osservatorio Immagino: oltre 24 mila prodotti che hanno generato 9,1 miliardi di vendite e, in 12 mesi, hanno messo a segno una crescita di 5,5% a valore.