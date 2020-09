Elettra Lamborghini, addio al nubilato a Capri sul mega yacht

Roma, 7 set. (askanews) - Un mega party su un mega yacht davanti ai faraglioni di Capri.Non poteva certo passare inosservata Elettra Lamborghini che a pochi giorni dalle nozze sul Lago di Como con il dj e producer Afrojack, ha organizzato un lunghissimo addio al nubilato in Campania di tre giorni.Tra le varie tappe dei festeggiamenti pre-matrimonio, anche l'isola di Capri: tutto documentato sui social, con tanto di balletto e la futura sposa in costume che mostra anche i tatuaggi più nascosti.Un pomeriggio di relax, bagni, balli e sole per l'ereditiera insieme a una decina di amiche e un paio di amici sul lussuoso yacht pieno di palloncini rosa.L'annuncio del matrimonio era arrivato intorno a Natale, quando la cantante da oltre 6 milioni di follower su instagram aveva ricevuto la proposta, davanti alla famiglia. "Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo - aveva raccontato emozionata l ereditiera condividendo una foto con l'anello di fidanzamento -. Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita".