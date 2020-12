Esplosione nella notte, una bomba distrugge negozi a Casoria

Napoli, 7 dic. (askanews) - Esplosione nella notte a Casoria (Napoli). Una bomba carta è stata fatta esplodere in via Marconi, davanti a una galleria commerciale. Danneggiati negozi, un muro esterno di uno stabilie, i vetri delle auto parcheggiate. Il tutto alla vigilia della riapertura degli esercizi commerciali prevista per oggi in Campania dopo aver abbandonato la zona rossa.Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fioco e carabinieri che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza.Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene: "Sembra di essere tornati 30, 40 anni indietro, sono gesti che creano tensione, feriscono gli esercenti, la città, la comunità, questo territorio non merita queste cose". "È un momento di paura, tensione, ora più che mai dobbiamo mostrare di essere comunità, stringerci fra noi e se qualcuno ha visto o può dare notizia aiuti le indagini, dobbiamo mostrare sensibilità e rispetto nei confronti di tutti coloro che stanno soffrendo".Cose del genere purtoppo sono all'ordine del giorno, dicono i residenti. "È terra di nessuno, non siamo tutelati, qui ognuno fa quello che vuole, le istituzioni dove sono? Questa è una bomba secondo me... Non ci sentiamo tutelati, il popolo di Casoria non si sente tutelato". "Dispiace perché chi sta cercando di recuperare qualcosa si trova ora in condizione peggiore, purtroppo sono cose all ordine del giorno, purtroppo, andiamo avanti, che si deve fare...".