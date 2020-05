F15, un ventilatore polmonare nato da sinergia tra IIT e Ferrari

Milano, 13 mag. (askanews) - Un ventilatore polmonare in grado di funzionare collegato semplicemente a una sorgente in pressione di aria e ossigeno e a un'alimentazione elettrica: l'Istituto Italiano di Tecnologia, insieme a Scuderia Ferrari Mission Winnow ha presentato il dispositivo F15, strumento che offre nuove possibilità per fronteggiare patologie come il Covid-19.Il ventilatore è stato presentato in una videoconferenza alla quale ha preso parte anche il professor Giorgio Metta, direttore scientifico dell'IIT, che ha sottolineato la collaborazione con Ferrari."L'amalgama - ha detto Metta - ha funzionato praticamente senza sforzo e in maniera praticamente perfetta e questo è dimostrato dal fatto che abbiamo chiuso il progetto in sole cinque settimane, partendo da zero, da un oggetto che non esisteva".Tra le innovazioni portate dal ventilatore F15 anche la sua adattabilità a diversi tipi di maschere non invasive che si trovano in commercio. Ma l'aspetto forse più importante sta nell'avere dimostrato le potenzialità della ricerca italiana."Devo dire - ha aggiunto Metta - che è stata un'esperieza particolarmente soddisfacente e spero che questa sia la strada per un rilancio di attività ad alta tecnologia in Italia. Ne avremo tanto bisogno nel prossimo futuro e questo potrebbe essere un esempio di come si può fare alta tecnologia".Il progetto si è avvalso anche della consulenza del dottor Antonello Forgione, chirurgo dell'Ospedale di Niguarda di Milano."La qualità che io visto nell'approccio al lavoro - ha spiegato il dottore - nella metodologia, nell'attenzione ai dettagli, pur avendo a che fare da tantissimi anni con ingegneri di tutto il mondo, è stata una cosa che ha oltrepassato quello che io potevo aspettarmi".