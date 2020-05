Fase 2, Brusaferro (Iss): siamo ancora nella fase pandemica

Roma, 7 mag. (askanews) - "Siamo ancora nella fase pandemica". Lo hadetto Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore diSanità, nel corso di un'audizione davanti alla commissione Affarisociali della Camera, sottolineando che "il virus si diffonde conle stesse modalità". Per questo nella fase 2 sarà fondamentale l'attività di monitoraggio attraverso l'applicazione di contact tracing, il tampone e le interviste. "Vorrei precisare che l'app nella funzione deltracing agevola e semplifica il lavoro che poi deveessere fatto manualmente con intervista telefonica da parte degli operatori sanitari", ha spiegato"L'altro aspetto importante del contact tracing è avere una quantità di personale adeguato al numero di nuovi casi. Nell'ultimo decreto è stato indicato il rapporto di una persona ogni 10milaabitanti", ha affermato Brusaferro"Tracciare le persone è un elemento fondamentale e monitorare un insieme di dati tramite una cabina di regia è lo snodo chiave per affrontare la fase 2, per valutarne impatti ed effetti, e per valutare quanti gradi di libertà potremo permetterci nelle prossime fasi", ha concluso.