Focolaio a Mondragone, tensione nella zona rossa. Arriva Esercito

Napoli, 25 giu. (askanews) - Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca ha chiesto al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di inviare l'esercito a Mondragone, in provincia di Caserta, dopo che decine di persone, tutte residenti nei palazzi ex Cirio, dichiarati zona rossa per un focolaio di Covid emerso il 20 giugno, sono scese in strada a protestare bloccando le vie intorno. Molti erano sottoposti a isolamento domiciliare.Le immagini delle proteste, diffuse sui social, come quelle girate dalla speaker radiofonica Ilaria Arpino, mostrano disordini e gente che urla, senza distanze di sicurezza. L'area è sorvegliata dalle forze dell'ordine ma si teme che qualcuno sia sfuggito ai controlli per paura di perdere il posto di lavoro. In particolare si tratta di braccianti agricoli.Sono oltre 40 i positivi emersi dallo screening sui residenti nei palazzi Cirio, la maggior parte componenti della comunità bulgara. Il primo caso registrato è stato quello di una donna di che si era recata presso l'ospedale di Sessa Aurunca per partorire. Nei palazzi vivono circa 700 persone tra italiani, ucraini, bulgari, tunisini, e cittadini di altre nazionalità. Dai test i positivi sono risultati quasi esclusivamente della comunità bulgara, tutti asintomatici.De Luca:itw da 00.21-00.36"Stiamo facendo un lavoro impegnativo e rigoroso per isolare i contagi, sono contagi arrivati da Bulgaria e altri parti del modo ma siamo impegnati nel garantire la serenità delle nostre famiglie. Ora faremo nelle prossime settimane un lavoro a tappeto sugli stagionali che vanno nelle campagne soprattutto a luglio e agosto".