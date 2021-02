Fontane di lava e fuoco, eruzione dell'Etna mai vista prima

Palermo, 17 feb. (askanews) - I siciliani e in particolare i catanesi sono abituati a vedere il grande vulcano in attività ma l'eruzione dell'Etna di martedì è stata letteralmente spettacolare. Fontane di lava, lapilli e nuvole di cenere sono usciti attorno alle 16 dal cratere di Sud-Est. Una intensa pioggia di cenere è caduta su Catania e sui comuni pedemontani. Per l'osservatorio etneo dell'Ingv si tratta di una attività esplosiva parossistica, che non ha creato gravi danni ai centri abitati della cintura dell'Etna, ma le immagini di questo incredibile fenomeno, girate da CataniaFotoreporter, stanno facendo il giro del mondo. Ci sono preoccupazioni per l'agricoltura locale con le polveri che macchiano e bloccano la maturazione dei frutti.